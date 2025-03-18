Рафаэль Глюксманн, депутат Европейского парламента, на съезде партии Place publique («Общественное место») заявил своим коллегам, что Америка должна вернуть подарок Франции, потому что США больше не являются демократией и не защищают демократические идеалы и свободу, говорится в статье.
Мы намерены сказать американцам, которые решили встать на сторону тиранов: верните нам статую Свободы. Мы подарили ее вам, но вы, очевидно, презираете ее. Так что здесь, дома, ей будет лучше.
Во время выступления Глюксманн упомянул стихи американской поэтессы Эммы Лазарус, посвященные «могучей женщине с факелом», которая предложила убежище «задавленным массам, стремящимся дышать свободно».
Белый дом не заставил себя ждать с ответом. На пресс-конференции в понедельник пресс-секретарь Кэролайн Левитт на вопрос о том, вернут ли США статую Свободы, ответила очень доходчиво: «Ни в коем случае!»
Я хочу напомнить этому неизвестному французскому политику низкого пошиба, что только благодаря Соединенным Штатам французы сейчас не говорят по-немецки. Так что они должны быть очень благодарны нашей великой стране.
Выступление Глюксманна осудили и некоторые европейские политики. Глава французской политической силы «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Глюксманну и его коллегам самим отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях, если они критикуют позицию США по вопросу мирного урегулирования конфликта.
Франция вряд ли сможет добиться возвращения статуи Свободы на родину. Франко-американские отношения должны серьезно ухудшиться, чтобы Глюксманн смог заручиться поддержкой администрации президента Франции Эммануэля Макрона.
К тому же статуя, которая, несомненно, обладает огромной символической ценностью, практически не имеет материальной ценности. По данным Liberty Cruise, если бы стоимость статуи Свободы определялась исключительно ценой ее материалов (металла, пригодного к вторичной переработке), она составила бы 227 610 долларов.