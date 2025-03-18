Радий Хабиров принял участие в федеральном совещании по паводку

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что в связи с тёплой погодой в зимний период в этом году половодье началось раньше обычного. Хотя пока сохраняется стабильная ситуация, уже в конце марта уровень воды может превысить, согласно прогнозам, критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале.
В апреле сильное половодье прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке. В текущем году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку водных объектов предусмотрено 6,5 млрд рублей, напомнил председательствующий.
С учётом малоснежной зимы на европейской территории страны, по прогнозу Росгидромета, уровень воды может быть ниже необходимых для хозяйственной деятельности значений. Дмитрий Патрушев поручил собственникам проверить водозаборы на предмет готовности к работе при низком уровне воды и при необходимости провести мероприятия по адаптации сооружений.
Вице-премьер также дал поручение регионам обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, проверить готовность ливневых систем и подмостовых пространств, продолжать работу по установлению зон затопления и разработке планов по защите этих территорий.
В Башкортостане организовали масштабную работу по безаварийному пропуску весеннего половодья. Для недопущения заторов льда на прошлой неделе провели взрывные работы на реках Инзер (Архангельский район) и Сюнь (Илишевской район). Аналогичные мероприятия планируют на реках Ай и Юрюзань в Мечетлинском, Дуванском и Салаватском районах. Для возможной эвакуации населения из подтопленных районов в республике подготовили 333 пункта временного размещения жителей.