Радий Хабиров принял участие в федеральном совещании по паводку

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что в связи с тёплой погодой в зимний период в этом году половодье началось раньше обычного. Хотя пока сохраняется стабильная ситуация, уже в конце марта уровень воды может превысить, согласно прогнозам, критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале.