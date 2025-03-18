«Как было прежде уже не будет»: Путин разговаривает с предпринимателями перед звонком Трампу

Президент России Владимир Путин принимает участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.