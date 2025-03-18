«Как было прежде уже не будет»: Путин разговаривает с предпринимателями перед звонком Трампу

15:56 Президент России призвал не допустить роста безработицы.
15:54 ❗️ «Поезд ушёл» — Владимир Путин о возвращении западных компаний в РФ.
15:52 Владимир Путин попросил правительство проследить за обратным выкупом активом западных компаний, чтобы не допустить их продажи по «бросовым» ценам.
15:51 ❗️При возвращении в РФ западных компаний, интересы российского бизнеса будут учитываться в первую очередь, подчеркнул Владимир Путин.
15:48 Россия переориентируется с Запада на перспективные глобальные рынки, сообщил президент РФ.
15:50 Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ в 2022 году.
15:47 Владимир Путин призвал не допустить слишком быстрого охлаждения экономики.
15:46 Большинство европейских стран утратили свой суверенитет и столкнулись с проблемами как в экономике, так и в сфере безопасности, отметил Владимир Путин.
15:44 ⚡️Путин: против России было введно 28595 санкций.
15:43 ❗️Путин: Российский бизнес научился работать в условиях санкций, запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.
15:40 Путин: конкуренты всегда будут пытаться сдержать развитие России с помощью санкций.
15:31 Владимир Путин приехал на съезд РСПП в Москве. Глава РСПП Александр Шохин поблагодарил президента, что тот нашел время в день, когда запланирован разговор с Трампом.