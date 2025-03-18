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«Как было прежде уже не будет»: Путин разговаривает с предпринимателями перед звонком Трампу

Президент России Владимир Путин принимает участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.
Источник: Газета.Ру

15:56 Президент России призвал не допустить роста безработицы.

15:54 ❗️ «Поезд ушёл» — Владимир Путин о возвращении западных компаний в РФ.

15:52 Владимир Путин попросил правительство проследить за обратным выкупом активом западных компаний, чтобы не допустить их продажи по «бросовым» ценам.

15:51 ❗️При возвращении в РФ западных компаний, интересы российского бизнеса будут учитываться в первую очередь, подчеркнул Владимир Путин.

15:48 Россия переориентируется с Запада на перспективные глобальные рынки, сообщил президент РФ.

15:50 Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ в 2022 году.

15:47 Владимир Путин призвал не допустить слишком быстрого охлаждения экономики.

15:46 Большинство европейских стран утратили свой суверенитет и столкнулись с проблемами как в экономике, так и в сфере безопасности, отметил Владимир Путин.

15:44 ⚡️Путин: против России было введно 28595 санкций.

15:43 ❗️Путин: Российский бизнес научился работать в условиях санкций, запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.

15:40 Путин: конкуренты всегда будут пытаться сдержать развитие России с помощью санкций.

15:31 Владимир Путин приехал на съезд РСПП в Москве. Глава РСПП Александр Шохин поблагодарил президента, что тот нашел время в день, когда запланирован разговор с Трампом.