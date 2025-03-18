Лидер Узбекистана в конце марта посетит Таджикистан

Главы государств обменялись сердечными поздравлениями в связи с приближающимся праздником Навруз, пожелав друг другу здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братским народам двух стран.
Особое внимание они уделили вопросам практической реализации ранее принятых договоренностей и соглашений на высшем уровне.
Мирзиёев и Рахмон отметили важность продолжения активного политического диалога, поддержки и продвижения проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, программ интенсивного культурно-гуманитарного и межрегионального обмена.
Рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей трехсторонней встрече в Таджикистане в конце марта и саммитов в формате «Центральная Азия плюс» в нашей стране в апреле-мае этого года.
Напомним, что ранее в ходе переговоров лидеров КР и РТ Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона стало известно, что президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана примут участие в совместном праздновании Навруза.