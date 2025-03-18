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Андрей Бочаров принял участие в правительственном совещании с Патрушевым

18 марта в ситуационном центре МЧС России прошло совещание под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Как сообщает ИА «Высота 102», оно было посвящено готовности регионов к весеннему паводку и пожароопасному сезону. По видео-конференцсвязи в мероприятии принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В рамках обсуждения федеральный чиновник попросил субъекты обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений, мостов, бесхозных объектов, готовность ливневых систем, а также необходимость защиты зон потенциального подтопления.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, регион встречает паводковый сезон во всеоружии. Несмотря на то, что прогнозируется довольно низкий уровень паводковых вод, специалисты готовы в любой прийти на помощь.

— Обеспечена готовность органов управления, сил и средств территориальной системы комплексной безопасности, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; сформированы необходимые запасы материально-технических ресурсов и финансовых средств, — говорится в сообщении властей.

До конца марта региональные чиновники обещают завершить обследование 32 гидротехнических сооружений. Особое внимание будет уделено местам потенциального затора льда.

Напомним, в 2025 году губернатор Волгоградской области ввёл пожароопасный сезон на несколько недель раньше срока, с 20 марта. Также предпринят комплекс мер для превентивной борьбы с ландшафтными пожарами.