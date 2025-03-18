Лукашенко подписал указ «О страховании». Рассказываем о главных новациях

Для обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлены предельные размеры сумм, которые могут быть взысканы «Белгосстрахом» с виновных в причинении вреда застрахованным лицам в счет выплаченного им страхового обеспечения (при причинении вреда умышленно — 2 тыс. базовых величин, без умысла — 500). Упрощены условия получения страхователем рассрочки по уплате просроченных страховых взносов, штрафов, пеней.