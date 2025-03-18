Стронгин вновь возглавил Общественную палату Нижегородской области

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул важную роль палаты как связующего звена между обществом и властью. Он отметил, что этот институт всегда успешно обеспечивал прозрачность электоральных процессов в регионе, а также вносил значительный вклад в решение социальных вопросов и укрепление межнационального диалога.