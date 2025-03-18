Мэр Екатеринбурга попросил не дарить ему подарки на День рождения

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отпразднует свой День рождения уже 20 марта. В канун праздника он опубликовал обращение. И он в своем telegram-канале просит друзей, близких и коллег не дарить ему подарки.
Кроме того, градоначальник попросил их пожертвовать деньги на благотворительность. А именно, помогать бойцам, находящимся в зоне СВО.
— Все собранные средства направим на помощь и поддержку защитников. Тех, кто отстаивает суверенитет и безопасность нашей страны, — сообщил Алексей Орлов. — Делайте добро и оно обязательно вернется!
Также мэр разместил у себя на канале официальный QR-код на сбор.
Подобные просьбы от Алексея Орлова — не редкость. Градоначальник годами ранее уже просил уральцев пожертвовать деньги на лечение бойцов в 354-госпитале Центрального военного округа.