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Мэр Екатеринбурга попросил не дарить ему подарки на День рождения

Градоначальник Алексей Орлов призвал уральцев сделать пожертвования бойцам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отпразднует свой День рождения уже 20 марта. В канун праздника он опубликовал обращение. И он в своем telegram-канале просит друзей, близких и коллег не дарить ему подарки.

Кроме того, градоначальник попросил их пожертвовать деньги на благотворительность. А именно, помогать бойцам, находящимся в зоне СВО.

— Все собранные средства направим на помощь и поддержку защитников. Тех, кто отстаивает суверенитет и безопасность нашей страны, — сообщил Алексей Орлов. — Делайте добро и оно обязательно вернется!

Также мэр разместил у себя на канале официальный QR-код на сбор.

Подобные просьбы от Алексея Орлова — не редкость. Градоначальник годами ранее уже просил уральцев пожертвовать деньги на лечение бойцов в 354-госпитале Центрального военного округа.