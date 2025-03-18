Эксперт объяснил, почему Одесса — «ключ от Черного моря» для РФ

О перспективах передачи Одессы под контроль России в мире заговорили в связи с активизировавшимся процессом переговоров между РФ и США по урегулированию украинского кризиса. Издание The New York Times сообщило, что в Киеве предполагают, что американский лидер Дональд Трамп может использовать Одессу как разменную монету и отдать ее под контроль Москвы в обмен на уступки с российской стороны. По данным газеты, команда Трампа планирует закрепить за Россией Крым и почти все регионы, которые уже заняты российскими военными.