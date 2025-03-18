Эксперт объяснил, почему Одесса — «ключ от Черного моря» для РФ

О перспективах передачи Одессы под контроль России в мире заговорили в связи с активизировавшимся процессом переговоров между РФ и США по урегулированию украинского кризиса. Издание The New York Times сообщило, что в Киеве предполагают, что американский лидер Дональд Трамп может использовать Одессу как разменную монету и отдать ее под контроль Москвы в обмен на уступки с российской стороны. По данным газеты, команда Трампа планирует закрепить за Россией Крым и почти все регионы, которые уже заняты российскими военными.
По мнению эксперта Дандыкина, Одесса и морской порт города важны для России и имеют стратегическое значение для Украины.
«Тот, кто контролирует Одессу и Николаев, владеет ключами от Черного моря. Пока у Украины есть выход в море через Одесский порт и порты на Дунае, Киев продолжит получать западное снабжение, а также использовать гавани в коммерческих целях. Кроме того, именно из этих портов ВСУ запускали безэкипажные катера, которые нанесли серьезный урон Черноморскому флоту», — приводит слова Дандыкина «Инфо 24». Военный эксперт добавляет, что, лишившись Одессы, Украина станет сухопутной страной, как Молдавия или Чехия, и не будет иметь выхода к морю.
По прогнозу эксперта, США не согласятся передать России контроль над Одесской областью — очень уж важен этот порт для Киева, Вашингтона и европейских стран. Кроме того, по его словам, Штаты уже «уступили» России Крым и Севастополь, где когда-то планировали разместить свои военные базы, поэтому своими интересами в Черном море они вряд ли поступятся.
Телефонные переговоры по урегулированию украинского конфликта между американским и российским президентами запланированы на 18 марта. Основными темами разговора заявлены: территориальные уступки и контроль над Запорожской АЭС.