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В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным «серьезно» настроен на достижение мира на Украине, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Источник: Reuters

«Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга… Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени», — заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.