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Фон дер Ляйен: Евросоюз к 2030 году должен иметь сильную оборону

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Евросоюз к 2030 году должен иметь сильную оборонную позицию, для чего сообщество должно начать действовать уже сейчас. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Источник: AP 2024

«К 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию. Но мы должны действовать сейчас, чтобы быть готовыми к 2030 году», — сказала она.

Фон дер Ляйен подтвердила, что намерена в среду представить стратегию по европейской обороне.