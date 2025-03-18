Фон дер Ляйен: Евросоюз к 2030 году должен иметь сильную оборону

«К 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию. Но мы должны действовать сейчас, чтобы быть готовыми к 2030 году», — сказала она.
Фон дер Ляйен подтвердила, что намерена в среду представить стратегию по европейской обороне.
БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Евросоюз к 2030 году должен иметь сильную оборонную позицию, для чего сообщество должно начать действовать уже сейчас. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«К 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию. Но мы должны действовать сейчас, чтобы быть готовыми к 2030 году», — сказала она.
Фон дер Ляйен подтвердила, что намерена в среду представить стратегию по европейской обороне.