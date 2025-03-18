Фон дер Ляйен: Евросоюз к 2030 году должен иметь сильную оборону

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Евросоюз к 2030 году должен иметь сильную оборонную позицию, для чего сообщество должно начать действовать уже сейчас. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.