Минфин США сообщил о поручении Трампа пересмотреть санкционную политику

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю “ленивые санкции”. Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара», — сказал он (цитата по ТАСС).