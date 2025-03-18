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На Каспии прошли учения Военно-морских сил Казахстана

В акватории Каспийского моря прошло учение Военно-морских сил Казахстана под руководством генерал-майора Серика Бурамбаева, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

За его активной фазой наблюдал первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Учение направлено на повышение боеготовности, профессионализма командиров и подразделений тактического звена, проверку их готовности к ведению боевых действий в условиях ассиметричных угроз.

Трехэтапное командно-штабное учение включало развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов, практическое траление рекомендованных путей, вход и выход кораблей морского порта Актау, охрану и оборону пунктов базирования и других стратегически важных объектов морской экономической деятельности. Кроме того, был осуществлен досмотр «подозрительного» судна и оказана помощь «аварийному» кораблю.

В рамках учения прошли практические стрельбы по морским минам, надводным и воздушным целям. Были выполнены задачи по отражению различными средствами атак «катеров-камикадзе», беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения.

Командно-штабное учение способствовало совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия.