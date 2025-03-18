На Каспии прошли учения Военно-морских сил Казахстана

Трехэтапное командно-штабное учение включало развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов, практическое траление рекомендованных путей, вход и выход кораблей морского порта Актау, охрану и оборону пунктов базирования и других стратегически важных объектов морской экономической деятельности. Кроме того, был осуществлен досмотр «подозрительного» судна и оказана помощь «аварийному» кораблю.