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Премьер Италии раскритиковала идею отправки миротворцев на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что предложение Франции и Великобритании по отправке миротворцев на Украину — рискованная и неэффективная идея. Она никогда не стояла на повестке дня в Италии, сказала глава итальянского правительства в ходе выступления в Сенате.

Источник: AP 2024

«Отправка итальянских войск на Украину — это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным, рискованным и неэффективным вариантом», — сказала Мелони (цитата по агентству ANSA).

15 марта премьер Италии сообщила, что страна не намерена посылать собственных миротворцев на территорию Украины.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии (о ком идет речь, он не уточнил).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, присутствие на украинской территории «натовских контингентов» создаст дополнительную причину для конфликта.