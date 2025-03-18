Премьер Италии раскритиковала идею отправки миротворцев на Украину

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии (о ком идет речь, он не уточнил).