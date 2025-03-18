Премьер Италии раскритиковала идею отправки миротворцев на Украину

«Отправка итальянских войск на Украину — это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным, рискованным и неэффективным вариантом», — сказала Мелони (цитата по агентству ANSA).
15 марта премьер Италии сообщила, что страна не намерена посылать собственных миротворцев на территорию Украины.
План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии (о ком идет речь, он не уточнил).
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, присутствие на украинской территории «натовских контингентов» создаст дополнительную причину для конфликта.