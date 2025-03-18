The Telegraph: потепление отношений Франции и Британии имеет предел

Британия и Франция, согласно статье, сейчас ближе друг к другу, чем когда-либо за последние десять лет — ошеломляющий поворот менее чем через три года после того, как бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не может решить, является ли Макрон «другом или врагом».
По мнению дипломатов, Стармера и Макрона заставили сблизиться угрозы со стороны США и России, однако инсайдеры утверждают, что, несмотря на очевидные различия, между ними существует настоящая химия. Это нечто большее, чем простой «брак по расчету», а президент Франции считает своего коллегу «порядочным парнем», которому он может доверять в серьезных делах.
Оба — умеренные технократы, выходцы из левоцентристских партий, увлечены футболом и играют на пианино. Они познакомились, когда Макрон в 2023 году в нарушение протокола пригласил Стармера в Елисейский дворец в качестве лидера оппозиции. Тогда Стармер подарил Макрону футболку «Арсенала», а сам покинул Елисейский дворец с преподнесенными ему запонками.
Новый импульс их отношения получили, когда Риши Сунак, тогдашний премьер-министр Великобритании, досрочно покинул международную церемонию, посвященную 80-летию высадки союзников в Нормандии. Стармер, которого изначально не было в списке приглашенных, напротив, остался на весь день, и плотно общался с Макроном.
Французский президент вновь нарушил протокол, когда поздравил Стармера с победой до официального оглашения результатов выборов. Кроме того, Макрон стал первым мировым лидером, с которым Стармер пообщался на следующий день уже в качестве хозяина Даунинг-стрит.
Затем они встретились на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Бленхеймском дворце.
В ноябре прошлого года Макрон пригласил британского коллегу на празднование Дня перемирия (день подписания Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой войны. — Прим. ред.) в Париже, и Стармер стал первым британским премьером после Уинстона Черчилля, который посетил это мероприятие. В январе этого года он оказал Макрону ответную услугу. Стармер пригласил его в свою официальную загородную резиденцию «Чекерс» в Бакингемшире, где провел экскурсию, показал кресло, принадлежавшее Черчиллю, и следы от сигар, оставленные премьер-министром Великобритании во время войны.
А потом к власти в США пришел Дональд Трамп и начал продвигаться к мирному урегулированию конфликта на Украине, что только сыграло на руку обоим европейским лидерам.
Украина сплотила Великобританию и Францию как две ведущие европейские военные державы, а в результате хаоса первых шести недель президентства Трампа Макрон и Стармер только укрепили свою лидерству роль.
Вместе они разработали англо-французский план по введению миротворческих сил на Украину, сформировали и возглавили «коалицию доброй воли».
«У них получился довольно эффективный дуэт… в который Макрон привносит большой международный опыт, глубокие отношения со многими странами, а Стармер — политическую стабильность, которой нет у Макрона», — пояснил Рикеттс.
«В Европе действительно существует мнение, что, какой бы ни была официальная позиция Британии, Стармер приближает свою страну к Европе», — говорит Дэррок.
А февральское решение Стармера направить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности в случае прекращения огня легло в основу нового l'Entente cordiale (Антанта — серия соглашений, подписанных Францией и Великобританией в 1904 году, которые послужили основой для более крепких англо-французских отношений. — Прим. ред.).
В феврале стало известно, что план Стармера по заключению пакта о безопасности с ЕС блокируется французами и они не согласуют его, пока Британия не пойдет на уступки в вопросах рыболовства и мобильности для молодых европейцев.
Французы традиционно относятся к сотрудничеству настороженно, потому что, вероятно, чувствуют, что британская оборонная промышленность сильнее.
Французы, по словам Рикеттса, «прячутся за правилами ЕС», по которым Великобритания после Brexit не является членом блока и, следовательно, не может участвовать в проектах и программах оборонной промышленности ЕС.
«То, что французский и британский лидеры поладили, вовсе не означает, что Франция вдруг позволит Британии беспроблемно выполнять свои обязательства в рамках Brexit», — предупреждает источник, близкий к Макрону.