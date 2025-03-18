The Telegraph: потепление отношений Франции и Британии имеет предел

В ноябре прошлого года Макрон пригласил британского коллегу на празднование Дня перемирия (день подписания Компьенского перемирия, положившего конец военным действиям Первой мировой войны. — Прим. ред.) в Париже, и Стармер стал первым британским премьером после Уинстона Черчилля, который посетил это мероприятие. В январе этого года он оказал Макрону ответную услугу. Стармер пригласил его в свою официальную загородную резиденцию «Чекерс» в Бакингемшире, где провел экскурсию, показал кресло, принадлежавшее Черчиллю, и следы от сигар, оставленные премьер-министром Великобритании во время войны.