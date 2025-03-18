Times: Британия рассчитывает на спутники США для контроля за перемирием
Британские власти надеются, что США предоставят беспилотники и спутники для контроля разграничительной зоны между Россией и Украиной. По данным газеты, Москва и Вашингтон могут договориться о создании буферных зон.
Politico узнала о «кулинарном империализме» в столовых Европарламента
Некоторые сотрудники Европарламента недовольны отсутствием блюд восточноевропейской кухни. Помощник словацкого депутата заявил, что такая ситуация усиливает ощущение неравенства и может «разжечь антиевропейские настроения».
American Conservative: США проиграют в новых конфликтах на Ближнем Востоке
Инаугурационная речь Дональда Трампа, в которой он стремился быть миротворцем, теперь вызывает сомнения. Попытки втянуть его в войну с хуситами в Йемене или с Ираном могут повредить не только США, но и его политическому наследию.
International Business Times: зачем Франции статуя Свободы спустя 138 лет?
Рафаэль Глюксманн, депутат Европарламента, предложил вернуть статую Свободы Франции, заявив, что США больше не защищают демократические ценности. Белый дом отверг требование, напомнив Франции об исторической поддержке США.
WP выяснила, почему Индия не смогла стать мировой фабрикой
Несмотря на обещания стать мировым производственным центром, Индия не смогла привлечь компании, уходящие из Китая. Проблемы с высокой стоимостью земли, трудностями с наймом и замедляющимся экономическим ростом затрудняют ситуацию.