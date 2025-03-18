Закон жизни и смерти

В отзыве нижегородского правительства также говорится, что с 2014 года в регионе проводятся мероприятия по гуманному обращению с животными без владельцев — отлов, содержание в приютах, стерилизация, вакцинация и возвращение в прежнюю среду обитания. Эта комбинированная модель контроля показала свою эффективность, и популяция животных без владельцев снизилась с 15,3 тыс. голов в 2014 году до 2,6 тыс. голов в 2024 году. С 2019 по 2024 годы на территории региона отловили почти 23,4 тыс. животных без владельцев, из них 19,4 тыс. возвращены на прежние места обитания, почти 3,15 тыс. животных передано новым владельцам, пять животных размещены на пожизненное содержание в приютах для животных.