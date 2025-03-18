Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина

Как сообщил ранее телеканал CNN, звонок Путина и Трампа прошел «очень хорошо». Согласно различным оценкам, он продолжался от полутора до двух часов — ранее помощник главы Белого дома и замглавы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок начался в 17.00 мск.