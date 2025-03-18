Как сообщил ранее телеканал CNN, звонок Путина и Трампа прошел «очень хорошо». Согласно различным оценкам, он продолжался от полутора до двух часов — ранее помощник главы Белого дома и замглавы аппарата Дэн Скавино сообщил, что звонок начался в 17.00 мск.
Белый дом обнародует заявление по итогам разговора Трампа и Путина
ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Белый дом намерен в скором времени обнародовать заявление по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили журналистам в американской администрации.