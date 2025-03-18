CNN сообщил о первой оценке разговора Путина и Трампа

Ранее по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было озвучено предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Киев заявил о готовности согласиться на перемирие, если на такой же шаг пойдет Москва. По словам Путина, идея перемирия правильная, но «есть нюансы», такие как судьба сил ВСУ в Курской области, поставки вооружения Украине в период возможного прекращения огня и продолжение мобилизации.