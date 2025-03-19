Путин утвердил восьмерых судей в Ростовской области

Судьями Волгодонского районного суда стали Екатерина Ерошенко и Ирина Свириденко, Гуковского городского суда — Игорь Рябенко, Зерноградского райсуда — Владимир Костенко.
Судьей Миллеровского районного суда назначена Светлана Ковалева, а Первомайского райсуда Ростова — Михаил Хейгетьян. Маргарита Зарубина утверждена судьей в городском суде Таганрога.
Еще одно решение главы государства коснулось осуществления правосудия в сфере экономической деятельности. Судьей Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове стала Екатерина Запорожко.