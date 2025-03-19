Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил восьмерых судей в Ростовской области

Ростовская область, 18 марта 2025. DON24.RU. В районных и арбитражных судах Ростовской области назначены восемь новых судей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Судьями Волгодонского районного суда стали Екатерина Ерошенко и Ирина Свириденко, Гуковского городского суда — Игорь Рябенко, Зерноградского райсуда — Владимир Костенко.

Судьей Миллеровского районного суда назначена Светлана Ковалева, а Первомайского райсуда Ростова — Михаил Хейгетьян. Маргарита Зарубина утверждена судьей в городском суде Таганрога.

Еще одно решение главы государства коснулось осуществления правосудия в сфере экономической деятельности. Судьей Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Ростове стала Екатерина Запорожко.