Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа

После вступления Дональда Трампа в должность президента США это уже второй телефонный разговор с Владимиром Путиным. Новая беседа длилась более 2 часов. Кремль, анонсируя разговор, не раскрывал содержание разговора. Однако, согласно заявлениям Трампа, ключевыми темами должны были стать вопросы территориальных конфликтов на Украине и контроль над атомными электростанциями. «Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль проинформирует об итогах переговоров.