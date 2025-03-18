О чем говорили Путин и Трамп по телефону. Главное

Кремль
- Ключевое условие для разрешения конфликта на Украине — полное прекращение военной помощи Киеву.
- Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.
- Россия гарантирует украинским военным жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен в Курской области.
- Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.
- В среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.
- Путин конструктивно отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море.
- Путин подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине.
- Путин заявил о готовности совместно прорабатывать возможные пути урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным.
- Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию.
- Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ.
- Президенты высказались за нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире.
- Президенты договорились оставаться в контакте по всем вопросам.
Белый дом
- Будущее двусторонних отношений с Москвой включает в себя геополитическую стабильность и «огромные» экономические сделки.
- Россия и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
- Президенты обсудили необходимость прекращения распространения стратегических вооружений.