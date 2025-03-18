О чем говорили Путин и Трамп по телефону. Главное

Президенты России и США более двух часов проговорили по телефону. В Белом доме и Кремле сообщили, что разговор «прошел хорошо». Владимир Путин поддержал инициативу Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, а Трамп поддержал инициативу господина Путина провести матчи НХЛ и КХЛ. Основные заявления пресс-службы Кремля — в подборке «Ъ».