Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Полный текст

Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров — солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.