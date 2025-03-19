Главу Минцифры Ростовской области уволили

Евгения Полуянова задержали 17 февраля, но вскоре отпустили без предъявления обвинений. В ходе проверки его министерства было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, Министерство цифрового развития заключило контракт на получение лицензий для отечественного текстового редактора за 60 млн руб. Однако фактически была приобретена лицензия на зарубежный продукт в четыре раза дешевле.