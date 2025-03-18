Венгрия выступила против займов ЕС на военные цели

БУДАПЕШТ, 18 марта. /ТАСС/. Парламент Венгрии принял резолюцию, направленную против участия страны в совместных заимствованиях Евросоюза на военные цели по программе ReArm EU, в том числе на производство вооружений для Украины. В документе, одобренном 138 голосами против 29 при 1 воздержавшемся, содержится призыв к премьер-министру Виктору Орбану занять такую позицию на саммите ЕС
В резолюции отмечается, что Венгрия согласна с необходимостью укрепления европейского оборонного потенциала и «считает достижение этой цели национальной компетенцией». В то же время депутаты возражают против того, чтобы брать общие кредиты в ЕС по плану перевооружения Европы, выдвинутого главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. «Парламент, исходя из практического опыта, выступает против совместных европейских заимствований, необходимых для финансирования этой программы на сумму до €150 млрд, как было предложено председателем ЕК», — говорится в документе.
Он носит рекомендательный характер для правительства, но в соответствии с Конституцией Венгрии решение об участии в совместных заимствованиях ЕС может быть принято только с согласия двух третей депутатов парламента.
На саммите 6 марта лидеры Евросоюза поддержали план ReArm EU, направленный на укрепление обороны, совершенствование вооруженных сил и развитие военной промышленности стран ЕС. В то же время они не утвердили предложенные Еврокомиссией инструменты его кредитного финансирования на период до 2029 года. Финансовая часть плана отправлена на доработку.
4 марта фон дер Ляйен сообщила, что выдвинула план перевооружения сообщества на сумму €800 млрд, который предусматривает заимствования странами Евросоюза до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия хотела бы занять эти деньги на рынках капитала, а затем передать их государствам в виде кредитов при условии, что они совместно закупят вооружения в Европе. По замыслам Брюсселя, часть этих средств могла бы пойти на производство вооружений для Украины.