Венгрия выступила против займов ЕС на военные цели

В резолюции отмечается, что Венгрия согласна с необходимостью укрепления европейского оборонного потенциала и «считает достижение этой цели национальной компетенцией». В то же время депутаты возражают против того, чтобы брать общие кредиты в ЕС по плану перевооружения Европы, выдвинутого главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. «Парламент, исходя из практического опыта, выступает против совместных европейских заимствований, необходимых для финансирования этой программы на сумму до €150 млрд, как было предложено председателем ЕК», — говорится в документе.