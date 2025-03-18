AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе

В понедельник Габбард дала интервью индийскому телеканалу NDTV. В нем она заявила, что считает, что ожидающийся во вторник разговор Путина и Трампа будет продуктивным. Освещая интервью, агентство AP выпустило новость под заголовком «Габбард заявила, что Трамп и Путин — очень хорошие друзья» и подтверждающей цитатой: «У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на способах укрепить общие цели и интересы».