AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе

В понедельник Габбард дала интервью индийскому телеканалу NDTV. В нем она заявила, что считает, что ожидающийся во вторник разговор Путина и Трампа будет продуктивным. Освещая интервью, агентство AP выпустило новость под заголовком «Габбард заявила, что Трамп и Путин — очень хорошие друзья» и подтверждающей цитатой: «У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на способах укрепить общие цели и интересы».
«AP отзывает свой материал о том, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин “очень хорошие друзья”. Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди», — говорится в сообщении агентства.
Теперь материал недоступен на сайте агентства. Удален также ряд перепечаток, однако ряд перепечаток остался в открытом доступе.
Комментируя инцидент, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, предприниматель Илон Маск заявил, что «AP расшифровывается как Ассошиэйтед пропаганда».
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник будет крайне важным.