В Белом доме на эти темы смотрят по-другому, о чем недвусмысленно заявил Уолтц в интервью Fox News. Говоря о рамках будущего мирного соглашения, ведущий высказал предположение, что в него войдут сделка по редкоземельным металлам, отказ от членства Украины в НАТО и переход части ее территории под контроль России. В ответ Уолтц заявил, что журналист «не ошибается ни в чем из этого».