На Западе вспомнили поговорку после разговора Путина и Трампа

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: “Если тебя нет за столом, ты в меню”. И поверьте мне, Украина — в меню», — сказал он.
Аналитик отметил, что Владимир Зеленский не участвовал в переговорах между российской и американской сторонами. По его мнению «это говорит о многом».
Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.