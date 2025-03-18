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На Западе вспомнили поговорку после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украина находилась не за столом переговоров между Россией и США, а в меню, заявил Sky News военный эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

Источник: © РИА Новости

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: “Если тебя нет за столом, ты в меню”. И поверьте мне, Украина — в меню», — сказал он.

Аналитик отметил, что Владимир Зеленский не участвовал в переговорах между российской и американской сторонами. По его мнению «это говорит о многом».

Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.

В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.