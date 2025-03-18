Трамп дал оценку разговору с Путиным

Во время беседы стороны должны были поднять вопросы территорий в конфликте на Украине, а также — обсудить контроль над атомными электростанциями, заявлял Дональд Трамп. Американский президент, анонсируя разговор, заявлял, что собирается во время него понять, можно ли закончить конфликт на Украине. «Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — говорил он.