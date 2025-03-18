Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

«В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации” постановляю: назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.