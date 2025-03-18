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Путин назначил Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации” постановляю: назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.

Кроме того, согласно тексту документа, Путин принял отставку Юрия Бездудного с поста губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.