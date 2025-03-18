О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора

Версию Белого дома опубликовала в соцсети X представитель администрации Кэролайн Левитт. «Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов», — сказано в сообщении. По словам Левитт, Трамп и Путин договорились начать движение к миру с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с «технических переговоров» по реализации прекращения огня в Черном море; переговоры об этом незамедлительно начнутся на Ближнем Востоке.