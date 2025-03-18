Макрон положительно оценил «последние дискуссии» по Украине

«Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться неизменной», — сказал он. В первую очередь, по словам Макрона, должно быть согласовано «поддающееся оценке и проверке прекращение огня», которое бы соблюдали все стороны конфликта, после чего должны начаться «детальные и полноценные переговоры о мире», на которых среди прочего должны быть согласованы гарантии безопасности. «Это остается нашей целью, и, очевидно, это неосуществимо без украинцев за столом переговоров», — полагает Макрон.