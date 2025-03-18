Макрон положительно оценил «последние дискуссии» по Украине

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Франция положительно оценивает «последние дискуссии» по вопросу урегулирования на Украине, но продолжит поставлять оружие Киеву и настаивает на проведении переговоров о мире после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Последние дискуссии идут в правильном направлении, и мы хотим прочного и долгосрочного урегулирования для Украины и безопасности в Европе», — сказал он. Французский президент назвал большим вкладом в урегулирование конфликта тот факт, что Париж, Берлин и Лондон смогли «уговорить» Владимира Зеленского «сделать правильный выбор» и поддержать мирную инициативу США.
«Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться неизменной», — сказал он. В первую очередь, по словам Макрона, должно быть согласовано «поддающееся оценке и проверке прекращение огня», которое бы соблюдали все стороны конфликта, после чего должны начаться «детальные и полноценные переговоры о мире», на которых среди прочего должны быть согласованы гарантии безопасности. «Это остается нашей целью, и, очевидно, это неосуществимо без украинцев за столом переговоров», — полагает Макрон.
В то же время французский лидер подчеркнул, что Париж вместе с союзниками продолжит оказывать Киеву военную поддержку и выделять соответствующее финансирование. В частности, он упомянул о €18 млрд, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
Согласно сообщению Белого дома, стороны договорились начать технические переговоры по введению режима «прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру». Ключевыми условиями для работы по разрешению конфликта «должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», подчеркнули в Кремле.