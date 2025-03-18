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Захарова: ЕС «талдычил» про мяч на стороне Москвы, а это была шайба

Президент США Трамп положительно отреагировал на идею главы РФ Путина о проведении матчей между клубами КХЛ и НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение президента РФ Владимира Путина о проведении матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Евросоюз талдычил про то, что “мяч на стороне Москвы”. Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, во вторник во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом Путин выступил с предложением о проведении игр между командами КХЛ и НХЛ. Американский лидер положительно отреагировал на инициативу своего российского коллеги.

Позже глава КХЛ Алексей Морозов заявил о готовности лиги к проведению подобных матчей.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение президентов РФ и США провести игры КХЛ и НХЛ. По её мнению, в перерывах этих спортивных встреч могли бы выступить фигуристы.