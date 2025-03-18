Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: Подразделения группировки «Север» не допустили пересечения ВСУ госграницы

В отражении атак на государственной границы России в Белгородской области участвовали бойцы подразделений группировки войск «Север». Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Их поддерживал огонь артиллерии и FPV-дроны. В результате пересечения госграницы не допущено, уточнили в ведомстве.

Напомним, всего ВСУ предприняли пять попыток прорыва в Белгородскую область на фоне телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Все они были отражены. В результате противник потерял до 60 человек, лишился одного танка, семи боевых бронированных машин, трёх инженерных машин и автомобиля. Оставшиеся в живых боевики разбежались и решили отказаться от новых атак.