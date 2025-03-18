«Хоккейная шайба» в игре: Захарова о переговорах России и США

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ответила Евросоюзу, который заявлял, что «мяч на стороне Москвы».
«Евросоюз талдычил про то, что “мяч на стороне Москвы”. Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Путин и Трамп провели разговор, в котором обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня на Украине, условия для недопущения эскалации и часть международных тем. Российский президент согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.