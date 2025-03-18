Зеленский сделал неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа

«Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике», — заявил он.
Глава киевского режима добавил, что не общался с американским президентом Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным, но надеется, что ему позвонят.
Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.