Слуцкий: Диалог Путина и Трампа может стать прологом к миру

«Итогов телефонного разговора президентов России и США, второго за последний месяц с небольшим, без преувеличения, ждали во всём мире. Разговор длился почти 2,5 часа. 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России», — сказал депутат ТАСС.
Напомним, переговоры лидеров длились порядка двух с половиной часов. Стороны договорились работать над нормализацией отношений стран. Также Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, они обсудили Ближний Восток, Красное море и ядерное нераспространение.