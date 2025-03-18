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Слуцкий: Диалог Путина и Трампа может стать прологом к миру

Результаты переговоров между президентами России и США ждал весь мир, этот диалог может стать стартом к миру, если будут учтены интересы Москвы. Об этом сообщил председатель комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Источник: Life.ru

«Итогов телефонного разговора президентов России и США, второго за последний месяц с небольшим, без преувеличения, ждали во всём мире. Разговор длился почти 2,5 часа. 148 минут эффективной дипломатии, которые могут стать прологом к миру при соблюдении национальных интересов России», — сказал депутат ТАСС.

Напомним, переговоры лидеров длились порядка двух с половиной часов. Стороны договорились работать над нормализацией отношений стран. Также Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, они обсудили Ближний Восток, Красное море и ядерное нераспространение.