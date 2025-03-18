Путин сломал многолетний тренд отдаления женщин от власти

Президент РФ Владимир Путин возвращает женщин во власть.
Президент Владимир Путин возвращает женщин на посты глав регионов. Вопрос о том, будет ли губернаторский корпус пополняться представительницами прекрасной половины человечества собкор URA.RU задавал Путину в ночь после выборов 17 марта 2024 года. Как объяснили URA.RU эксперты, назначением на пост губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт глава государства подтвердил, что меняет подходы к управлению субъектами — сегодня людям важна мягкая женская сила.
С главой правительства Запорожья Ириной Гехт президент Путин встретился в Кремле поздно вечером. «Вы в Запорожье работаете почти год. И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Тем не менее, работа есть работа. И я вижу по результатам, в целом все получается у вас. До этого в Челябинске работали, да?» — начал разговор.
У Ирины Гехт большой опыт работы в законодательных органах власти, а еще больше — в исполнительныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Ирина Гехт подтвердила и вкратце рассказала, как строилась ее карьера. В Челябинской области она работала в командах всех губернаторов, в разные годы возглавлявших регион, несколько лет была членом Совета Федерации. Год работала в Запорожье. «Опыт работы в комитете по аграрно-продовольственной политике пригодился в части сельского хозяйства в Запорожье, когда туда приехала. Но, конечно, приоритетом всегда была социальная политика. И конечно, хотелось бы продолжать в этом направлении, улучшать, вносить какие-то новации, с учетом тех посылов, которые от вас идут в части реабилитации, поддержки участников СВО», — сказала Гехт.
Без дополнительных предисловий Путин задал прямой вопрос: «На Север поедете?».
Ирина Гехт вернулась в Челябинскую область перед началом эпидемии 2020 года и взяла на себя все бремя ответственности за борьбу с COVIDФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Ирина Гехт улыбнулась, но ответила: «Поеду. Я готова, Владимир Владимирович».
Путин настроил на то, что работать все-таки будет непросто. «Быть первым лицом — это всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно будет работать с людьми. Этот регион вам хорошо известен, это одна из серьезных ресурсных баз страны», — подчеркнул президент. Указ о назначении Ирины Гехт врио губернатора НАО появился на сайте Кремля буквально через несколько минут после окончания встречи.
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Ровно год назад, отвечая на вопрос журналиста URA.RU на пресс-конференции по итогам выборов президента, Путин признал, что в органах власти в России мало женщин. С 2018 года вплоть до мая 2024 года оставалась только одна женщина — Наталья Комарова (ныне — сенатор, экс-глава ХМАО). «Мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а исходим из личных деловых качеств, профессиональной подготовки. Я лично считаю, чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, там лучше. Будем к этому стремиться», — пообещал Путин.
Врио главы НАО Мария Костюк до 18 марта 2025 года была единственной женщиной-губернаторомФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Уже в ноябре 2024 года президент назначил врио губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк. До текущего дня она была единственной женщиной в губернаторском корпусе. По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, назначение женщины на пост губернатора означает «обновление подходов к руководству регионом». Мужчинам порой сложно понять, что по-настоящему волнует людей. "Женский и мужской подходы к любому решению разные, — отметил политолог. — Как правило, президент назначает губернаторами тех, кто должен вытащить ситуацию. Наверняка и Ирине Гехт придется решать много острых вопросов в НАО.
Например, мы помним, что в 2020 году Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом в России, который проголосовал против конституционной реформы. Это произошло на фоне планов по объединению региона с Архангельской областью. Вопрос с объединением, вероятно, закрыт, но подобные вещи бесследно не проходят".
Прагматичным подходом со стороны президента называет назначение Ирины Гехт гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Это вопрос подбора эффективных кадров. В целом система государственной власти настолько хорошо отрегулирована даже с учетом неопределенности и постоянных форс-мажоров, что не стоит вопрос о том, кто должен быть главой региона — мужчина или женщина. Скорее стоит вопрос о том, чтобы это был эффективный подготовленный чиновник с хорошим послужным списком и доказавший свою результативность и работоспособность. Гехт оказалась именно таким человеком», — объяснил Еловский.
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По мнению главы коммуникационного агентства «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Гехт — это «командный игрок». «Она знает, как работает законодательный процесс, как работает исполнительная власть — в Челябинской области курировала социальный блок, а в Запорожской была председателем правительства. То есть она обладает уникальным набором качеств. Учитывая значимость Ненецкого автономного округа для развития Арктики, это очень удачное назначение», — заключил Минченко.