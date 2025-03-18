Путин сломал многолетний тренд отдаления женщин от власти

Ирина Гехт подтвердила и вкратце рассказала, как строилась ее карьера. В Челябинской области она работала в командах всех губернаторов, в разные годы возглавлявших регион, несколько лет была членом Совета Федерации. Год работала в Запорожье. «Опыт работы в комитете по аграрно-продовольственной политике пригодился в части сельского хозяйства в Запорожье, когда туда приехала. Но, конечно, приоритетом всегда была социальная политика. И конечно, хотелось бы продолжать в этом направлении, улучшать, вносить какие-то новации, с учетом тех посылов, которые от вас идут в части реабилитации, поддержки участников СВО», — сказала Гехт.