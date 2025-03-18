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Путин сломал многолетний тренд отдаления женщин от власти

Президент запустил долгожданный процесс обновления после вопроса URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин возвращает женщин во власть.

Президент Владимир Путин возвращает женщин на посты глав регионов. Вопрос о том, будет ли губернаторский корпус пополняться представительницами прекрасной половины человечества собкор URA.RU задавал Путину в ночь после выборов 17 марта 2024 года. Как объяснили URA.RU эксперты, назначением на пост губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт глава государства подтвердил, что меняет подходы к управлению субъектами — сегодня людям важна мягкая женская сила.

С главой правительства Запорожья Ириной Гехт президент Путин встретился в Кремле поздно вечером. «Вы в Запорожье работаете почти год. И работаете там, насколько я представляю, достаточно уверенно и результативно. Понятно, что в тех условиях, в которых люди там живут, все сложно. Тем не менее, работа есть работа. И я вижу по результатам, в целом все получается у вас. До этого в Челябинске работали, да?» — начал разговор.

У Ирины Гехт большой опыт работы в законодательных органах власти, а еще больше — в исполнительныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Ирина Гехт подтвердила и вкратце рассказала, как строилась ее карьера. В Челябинской области она работала в командах всех губернаторов, в разные годы возглавлявших регион, несколько лет была членом Совета Федерации. Год работала в Запорожье. «Опыт работы в комитете по аграрно-продовольственной политике пригодился в части сельского хозяйства в Запорожье, когда туда приехала. Но, конечно, приоритетом всегда была социальная политика. И конечно, хотелось бы продолжать в этом направлении, улучшать, вносить какие-то новации, с учетом тех посылов, которые от вас идут в части реабилитации, поддержки участников СВО», — сказала Гехт.

Без дополнительных предисловий Путин задал прямой вопрос: «На Север поедете?».

Ирина Гехт вернулась в Челябинскую область перед началом эпидемии 2020 года и взяла на себя все бремя ответственности за борьбу с COVIDФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Ирина Гехт улыбнулась, но ответила: «Поеду. Я готова, Владимир Владимирович».

Путин настроил на то, что работать все-таки будет непросто. «Быть первым лицом — это всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно будет работать с людьми. Этот регион вам хорошо известен, это одна из серьезных ресурсных баз страны», — подчеркнул президент. Указ о назначении Ирины Гехт врио губернатора НАО появился на сайте Кремля буквально через несколько минут после окончания встречи.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин пожелал, чтобы в политике было больше женщин.

Ровно год назад, отвечая на вопрос журналиста URA.RU на пресс-конференции по итогам выборов президента, Путин признал, что в органах власти в России мало женщин. С 2018 года вплоть до мая 2024 года оставалась только одна женщина — Наталья Комарова (ныне — сенатор, экс-глава ХМАО). «Мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а исходим из личных деловых качеств, профессиональной подготовки. Я лично считаю, чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных, там лучше. Будем к этому стремиться», — пообещал Путин.

Врио главы НАО Мария Костюк до 18 марта 2025 года была единственной женщиной-губернаторомФото: Владимир Андреев © URA.RU.

Уже в ноябре 2024 года президент назначил врио губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк. До текущего дня она была единственной женщиной в губернаторском корпусе. По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, назначение женщины на пост губернатора означает «обновление подходов к руководству регионом». Мужчинам порой сложно понять, что по-настоящему волнует людей. "Женский и мужской подходы к любому решению разные, — отметил политолог. — Как правило, президент назначает губернаторами тех, кто должен вытащить ситуацию. Наверняка и Ирине Гехт придется решать много острых вопросов в НАО.

Например, мы помним, что в 2020 году Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом в России, который проголосовал против конституционной реформы. Это произошло на фоне планов по объединению региона с Архангельской областью. Вопрос с объединением, вероятно, закрыт, но подобные вещи бесследно не проходят".

Прагматичным подходом со стороны президента называет назначение Ирины Гехт гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Это вопрос подбора эффективных кадров. В целом система государственной власти настолько хорошо отрегулирована даже с учетом неопределенности и постоянных форс-мажоров, что не стоит вопрос о том, кто должен быть главой региона — мужчина или женщина. Скорее стоит вопрос о том, чтобы это был эффективный подготовленный чиновник с хорошим послужным списком и доказавший свою результативность и работоспособность. Гехт оказалась именно таким человеком», — объяснил Еловский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему элиты меняют ненецкого губернатора.

По мнению главы коммуникационного агентства «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Гехт — это «командный игрок». «Она знает, как работает законодательный процесс, как работает исполнительная власть — в Челябинской области курировала социальный блок, а в Запорожской была председателем правительства. То есть она обладает уникальным набором качеств. Учитывая значимость Ненецкого автономного округа для развития Арктики, это очень удачное назначение», — заключил Минченко.