Трамп назвал хорошим и продуктивным диалог с Путиным

«Трамп попросил Владимира Владимировича о сохранении жизни тех, кто попал в окружение в Курской области, и Москва пошла на это. Те, кто готовы сдаваться и хотят сохранить себе жизнь, получат эту возможность. Также Москва и Вашингтон объявили об обмене пленными по схеме 175 на 175. Это также сигнализирует о готовности России к диалогу, если Москва что-то обещает, то это обязательно исполняется».