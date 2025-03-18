Макрон после переговоров Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

Макрон прокомментировал переговоры Путина и Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа продолжать поддерживать Киев после телефонного разговора между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом глава французского государства заявил в своем сообщении в социальной сети X.
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В своем заявлении Макрон подчеркнул стратегическую необходимость продолжения защиты интересов Франции и ее союзников. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он на своей странице в соцсети X.
Макрон также подчеркнул важность сдерживания как способа обеспечения безопасности и стабильности на континенте. Он выразил уверенность, что текущая политика Франции способствует предотвращению конфликтов и укреплению международной безопасности.
В ходе переговоров между Путиным и Трампом основным вопросом стало разрешение ситуации на Украине. В результате обсуждений Путин принял решение о 30-дневной приостановке бомбардировок энергетических объектов и издал соответствующий указ для вооруженных сил, передает RT. Кроме того, было достигнуто соглашение о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в равных количествах, по 175 человек с каждой стороны. В знак гуманитарной инициативы Россия также передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских бойца. Дата обмена установлена на 19 марта текущего года.