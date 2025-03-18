Макрон после переговоров Путина и Трампа призвал Европу вооружаться

В ходе переговоров между Путиным и Трампом основным вопросом стало разрешение ситуации на Украине. В результате обсуждений Путин принял решение о 30-дневной приостановке бомбардировок энергетических объектов и издал соответствующий указ для вооруженных сил, передает RT. Кроме того, было достигнуто соглашение о проведении обмена военнопленными между Россией и Украиной в равных количествах, по 175 человек с каждой стороны. В знак гуманитарной инициативы Россия также передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских бойца. Дата обмена установлена на 19 марта текущего года.