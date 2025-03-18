RFI: Макрон заявил о размещении на границе с ФРГ истребителей с ядерным оружием

Макрон рассказал о том, что французская армия «является самой эффективной в Европе», а также напомнил о «центральной роли Франции в защите интересов НАТО и сохранении международной безопасности». По его словам, после передачи французских истребителей Mirage 2000 на Украину промышленность Франции «естественным образом» получит от военно-воздушных сил страны новые заказы на Rafale для их замещения. К 2030 году численность военных и гражданских лиц на базе будет доведена до почти 2000 человек, сказал он.