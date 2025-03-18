Зеленский поддержал 30-дневное прекращение ударов по энергоинфраструктуре

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда открыта для инициатив, способствующих установлению стабильного и справедливого мира. Однако он также добавил, что идеальным сценарием было бы полное и безоговорочное прекращение огня.
«Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике. Наша сторона будет это поддерживать», — заявил он.
Экс-комик также отметил, что пока не общался с Дональдом Трампом после его переговоров с Владимиром Путиным. Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время состоится их разговор, в ходе которого Трамп поделится деталями достигнутых договорённостей.
Напомним, что в ходе беседы лидеры России и США договорились создать экспертные группы для урегулирования конфликта на Украине. Путин также сообщил Трампу о запланированном обмене пленными с Киевом. Трамп охарактеризовал свой разговор с российским лидером как «очень продуктивный».