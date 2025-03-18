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На стороне Москвы теперь не «футбольный мяч», а «хоккейная шайба»: Захарова оценила переговоры Путина и Трампа

Мария Захарова: На стороне Москвы хоккейная шайба и она в игре.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшие вечером 18 марта переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обсуждает весь мир. Это не гротеск, а действительный факт. Беседу уже назвали исторической. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не осталась в стороне и оценила итоги переговоров США и РФ.

Она обратила внимание на диалог президентов о матчах между НХЛ и КХЛ. Владимир Путин предложил их организовать. Дональд Трамп неожиданно радушно согласился.

«Евросоюз талдычил про то, что “мяч на стороне Москвы”. Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала Мария Захарова.

Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом обозначил важные условия для заключения долгосрочного мира на Украине. Вашингтон и страны ЕС должны прекратить снабжение Киева оружием. Украине, в свою очередь, необходимо остановить жесткую мобилизацию.