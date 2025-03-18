На стороне Москвы теперь не «футбольный мяч», а «хоккейная шайба»: Захарова оценила переговоры Путина и Трампа

Прошедшие вечером 18 марта переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обсуждает весь мир. Это не гротеск, а действительный факт. Беседу уже назвали исторической. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не осталась в стороне и оценила итоги переговоров США и РФ.