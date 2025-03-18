Прошедшие вечером 18 марта переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обсуждает весь мир. Это не гротеск, а действительный факт. Беседу уже назвали исторической. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не осталась в стороне и оценила итоги переговоров США и РФ.
Она обратила внимание на диалог президентов о матчах между НХЛ и КХЛ. Владимир Путин предложил их организовать. Дональд Трамп неожиданно радушно согласился.
«Евросоюз талдычил про то, что “мяч на стороне Москвы”. Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», — написала Мария Захарова.
Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом обозначил важные условия для заключения долгосрочного мира на Украине. Вашингтон и страны ЕС должны прекратить снабжение Киева оружием. Украине, в свою очередь, необходимо остановить жесткую мобилизацию.