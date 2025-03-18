Фетисов: Путин дал фантастический пас на спасение человечества

Минобороны сообщило, что ВСУ предприняли попытку проникновения в Белгородскую область, что, по мнению ведомства, было направлено на создание отрицательного информационного фона в ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом. 18 марта украинские войска пытались осуществить прорыв через границу возле села Демидовка и поселка Прилесье. Однако, несмотря на несколько атак, украинским силам не удалось пересечь государственную границу РФ. Как сообщает ведомство, в ходе данных атак украинская сторона потеряла 60 военнослужащих.