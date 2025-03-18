Путин продемонстрировал блестящую «хоккейную дипломатию».
В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин совершил выдающееся действие, которое можно сравнить с фантастическим пасом на спасение человечества. Об этом заявил депутат Государственной Думы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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«Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую “хоккейную дипломатию”», — сказал Фетисов в беседе с РИА Новости.
Фетисов подчеркнул роль спорта как инструмента для улучшения международных отношений. В контексте переговоров между Путиным и Трампом обсуждение хоккейных матчей выступает в качестве символа дипломатии и стремления к сотрудничеству между странами.
Минобороны сообщило, что ВСУ предприняли попытку проникновения в Белгородскую область, что, по мнению ведомства, было направлено на создание отрицательного информационного фона в ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом. 18 марта украинские войска пытались осуществить прорыв через границу возле села Демидовка и поселка Прилесье. Однако, несмотря на несколько атак, украинским силам не удалось пересечь государственную границу РФ. Как сообщает ведомство, в ходе данных атак украинская сторона потеряла 60 военнослужащих.