«Главное впечатление — это диалог, а не два монолога. Никакого давления, когда предлагают принимать условия или нести ответственность за последствия. Россия не поддалась на это, и Америка тоже не стала следовать бессмысленному пути», — отметил политик.
Он подчеркнул, что это однозначный шаг вперёд, так как обе стороны стремятся к конкретным результатам. По словам Косачёва, в разговоре не было ультиматумов, как это часто происходит в заявлениях из Европы: «Россия должна принять план 30-дневного перемирия или она — против мира».
«Собеседникам интереснее найти долгосрочное и комплексное решение конфликта, чем заниматься пустыми пиар-проектами», — добавил законодатель.
Сенатор считает, что сегодня никто не ожидал чёткого плана мира. Однако Россия продемонстрировала готовность работать над этим, принимая конкретные односторонние шаги в сферах энергетики и гуманитарной помощи.
«В отличие от Киева, который только заявляет о готовности к неэффективному перемирию и пытается выставить Россию в негативном свете, Москва сразу переходит к действиям. Это не ультиматум, а пример действий», — подытожил он.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным как «очень продуктивный». Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине должен завершиться «ради человечества». Подробно о беседе Путина и Трампа читайте в материале Life.ru.