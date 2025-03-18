Косачёв: Телефонный разговор Путина и Трампа стал явным шагом вперёд

Он подчеркнул, что это однозначный шаг вперёд, так как обе стороны стремятся к конкретным результатам. По словам Косачёва, в разговоре не было ультиматумов, как это часто происходит в заявлениях из Европы: «Россия должна принять план 30-дневного перемирия или она — против мира».