Представители большинства государств активно обсуждают итоги переговорного процесса Москвы и Вашингтона. Беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа окончилась более чем хорошо. Это подчеркивают и иностранные представители. Так, глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал новости из Москвы и Вашингтона «отличными».
Он поприветствовал договоренности между сторонами. Венгрия выступает за мир на Украине, но не бездумный, какого хочет Европа. Важно учесть условия обеих сторон. Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении.
«Сегодня мир стал более безопасным местом. Мы полностью поддерживаем мирное соглашение и надеемся, что Брюссель не будет подрывать мирный процесс», — написал в соцсети Петер Сийярто.
Даже пока действующий немецкий канцлер Олаф Шольц положительно оценил итоги переговоров. Он назвал соглашение о 30-дневном перемирии хорошим началом.