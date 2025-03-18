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Венгерский министр Сийярто оценил итоги переговоров Путина и Трампа: «Отличные новости»

Глава МИД Венгрии Сийярто: после беседы Путина и Трампа мир стал более безопасен.

Источник: Комсомольская правда

Представители большинства государств активно обсуждают итоги переговорного процесса Москвы и Вашингтона. Беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа окончилась более чем хорошо. Это подчеркивают и иностранные представители. Так, глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал новости из Москвы и Вашингтона «отличными».

Он поприветствовал договоренности между сторонами. Венгрия выступает за мир на Украине, но не бездумный, какого хочет Европа. Важно учесть условия обеих сторон. Москва и Вашингтон двигаются в правильном направлении.

«Сегодня мир стал более безопасным местом. Мы полностью поддерживаем мирное соглашение и надеемся, что Брюссель не будет подрывать мирный процесс», — написал в соцсети Петер Сийярто.

Даже пока действующий немецкий канцлер Олаф Шольц положительно оценил итоги переговоров. Он назвал соглашение о 30-дневном перемирии хорошим началом.