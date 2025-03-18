Венгерский министр Сийярто оценил итоги переговоров Путина и Трампа: «Отличные новости»

Представители большинства государств активно обсуждают итоги переговорного процесса Москвы и Вашингтона. Беседа российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа окончилась более чем хорошо. Это подчеркивают и иностранные представители. Так, глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал новости из Москвы и Вашингтона «отличными».