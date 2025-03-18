Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения

Журналист из США Такер Карлсон, который ранее не раз бывал в РФ и даже брал интервью у президента Владимира Путина, заявил, что считает Россию отличным местом для посещения. Об этом он заявил в беседе с ведущим RT.
— Вам стоит туда съездить, это замечательное место, — сказал Карлсон после того, как ведущий Рик Санчес признался, что сам никогда не посещал РФ.
При этом, Рик Санчес отметил, что за время работы составил собственное мнение о русских людях. По его словам, это деловые, прагматичные и «очень честны люди, с которыми легко работать».
Ранее журналист Такер Карлсон называл главной ложью 2022 года заявления о том, что Россия, якобы, сама подорвала газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, администрация Байдена сама расписалась в ответственности за теракт, сообщил 360.ru.
Кстати, Карлсон также поделился сравнительным мнением о России и США. По его словам, за последние 25 лет уровень жизни в России улучшился, в то время как в Соединенных Штатах, особенно в крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Чикаго, он снизился, передает телеканал «Царьград».