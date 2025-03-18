Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения

Кстати, Карлсон также поделился сравнительным мнением о России и США. По его словам, за последние 25 лет уровень жизни в России улучшился, в то время как в Соединенных Штатах, особенно в крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Чикаго, он снизился, передает телеканал «Царьград».