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Al Masirah: США наносят удары по объектам хуситов в провинции Саада

ДОХА, 19 марта. /ТАСС/. Военные США наносят удары по позициям хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Источник: AP 2024

По его информации, обстрелам подвергаются объекты в районе Тахия в округе Маджиз. Информация о погибших или раненых не приводится.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По данным министерства здравоохранения в правительстве хуситов, жертвами ударов стали 53 человека, еще 98 получили ранения. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило три атаки на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников.