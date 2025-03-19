Al Masirah: США наносят удары по объектам хуситов в провинции Саада

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По данным министерства здравоохранения в правительстве хуситов, жертвами ударов стали 53 человека, еще 98 получили ранения. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило три атаки на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников.