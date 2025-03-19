Новости СВО. ВСУ утюжат в Разливе, ВС РФ наступают на Красный Лиман, самый долгий разговор президентов России и США, 19 марта

Потери ВСУ в Курской области за последние сутки достигли отметки в 270 человек. Противник продолжает отступление с российской территории. Бежать приходится даже элитным подразделениям. Делают они это без приказа. В окружении пока остаются иностранные наёмники. Известно, что среди тех, кто попал в котёл, есть и учёные, передвигающиеся с личной охраной.