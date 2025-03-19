«Спорт всегда был и остается объединяющим фактором»: Фетисов оценил идею Путина организовать матчи между КХЛ и НХЛ

«Наши хоккеисты, выступающие в одной команде с белорусскими спортсменами, сегодня продолжают играть с американцами, скандинавами, чехами и словаками, выигрывают матчи и затем вместе отдыхают в одном ресторане. Важно именно налаживание отношений между людьми», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.