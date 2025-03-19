«Спорт всегда был и остается объединяющим фактором»: Фетисов оценил идею Путина организовать матчи между КХЛ и НХЛ

В ходе переговоров Соединенные Штаты и Россия неожиданно обсудили мировой хоккей. Президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу организовать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. По мнению двукратного чемпиона Олимпийских Игр и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, это «фантастический пас на спасение человечества», пишет РИА Новости.
Он назвал предложение Владимира Путина «блестящей хоккейной дипломатией». Спорт не может не объединять страны. Он всегда был и остается символом мирового единства. Чемпион ОИ искренне порадовался итогам переговоров.
«Наши хоккеисты, выступающие в одной команде с белорусскими спортсменами, сегодня продолжают играть с американцами, скандинавами, чехами и словаками, выигрывают матчи и затем вместе отдыхают в одном ресторане. Важно именно налаживание отношений между людьми», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.
Президент ЦСКА Борис Михайлов, в свою очередь, заявил, что такие хоккейные матчи необходимы. Именно они должны объединять людей.