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«Спорт всегда был и остается объединяющим фактором»: Фетисов оценил идею Путина организовать матчи между КХЛ и НХЛ

Чемпион ОИ и депутат Фетисов: Путин дал фантастический пас спасению человечества.

Источник: Комсомольская правда

В ходе переговоров Соединенные Штаты и Россия неожиданно обсудили мировой хоккей. Президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу организовать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. По мнению двукратного чемпиона Олимпийских Игр и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, это «фантастический пас на спасение человечества», пишет РИА Новости.

Он назвал предложение Владимира Путина «блестящей хоккейной дипломатией». Спорт не может не объединять страны. Он всегда был и остается символом мирового единства. Чемпион ОИ искренне порадовался итогам переговоров.

«Наши хоккеисты, выступающие в одной команде с белорусскими спортсменами, сегодня продолжают играть с американцами, скандинавами, чехами и словаками, выигрывают матчи и затем вместе отдыхают в одном ресторане. Важно именно налаживание отношений между людьми», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Президент ЦСКА Борис Михайлов, в свою очередь, заявил, что такие хоккейные матчи необходимы. Именно они должны объединять людей.